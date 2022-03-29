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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ БИЗНЕС-МОДЕЛИ, ОСНОВАННЫЕ НА МАКСИМАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И ЛОГИСТИКИ - МИНЭКОНОМИКИ
18:00 30.03.2022
Министерство экономики продолжает цикл встреч с производственным бизнесом в регионах.
Как сообщает пресс-служба ведомства, этой целью 29 марта 2022 года при поддержке Витебского облисполкома состоялся очередной «открытый диалог» директора Департамента по предпринимательству Ольги Русинович и генерального директора Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимательства Петра Арушаньянца с субъектами бизнес-инкубатора «Закон и порядок».
Представители делового сообщества рассказали о проблемах, которые, по их мнению, требуют рассмотрения на уровне правительства. Ольга Русинович и Петр Арушаньянц приняли участие в обсуждении возможных путей их решения.
Рабочую поездку продолжили переговоры с представителями производственных предприятий, организованные при поддержке Полоцкого и Новополоцкого райисполкомов.
Директор Департамента по предпринимательству проинформировала о работе, проводимой в целях стабилизации производственной деятельности субъектов МСП.
«В текущих условиях более успешен и перспективен тот бизнес, чья модель, сырьевая база и логистика максимально локализованы. Такая схема делает более устойчивыми расчеты с контрагентами, а, следовательно, финансовое состояние организаций, обеспечивает их гарантированным портфелем заказов. Поэтому государство намерено через Банк развития предложить привлекательные инструменты для поддержки существующих и создания новых производств на основе кооперации малых предприятий с «промышленными гигантами»», – отметила Ольга Русинович.
Со своей стороны, Петр Арушаньянц рассказал о республиканском информационном ресурсе субконтрактации. Данная платформа организована таким образом, что каждому предприятию гарантирован индивидуальный подход в поисках заказчика.
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