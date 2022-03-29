ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОНКУРС ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ «БИЗНЕС-ИДЕЯ» ОБЪЯВЛЕН В БГУ


17:21 30.03.2022

Конкурс финансово-экономических стартап-проектов «Бизнес-идея» объявлен в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, соревнование направлено на поддержку талантливой молодежи, развитие ее творческих способностей, выявление перспективных бизнес-идей и потенциальных стартапов, а также усовершенствование навыков командной работы обучающихся.

К участию приглашаются студенты экономических специальностей БГУ. Принимаются только коллективные проекты от команды в составе до трех человек. Для этого необходимо представить бизнес-идею в виде отчета с финансово-экономическими расчетами эффективности идеи, а также защитить ее с использованием мультимедийной презентации. Критериями оценки являются оригинальность, новизна, финансово-экономическая обоснованность, достоверность расчетов и эффективность проекта, а также оформление и представление его потенциальным инвесторам.

В состав жюри конкурса войдут преподаватели экономического факультета БГУ, банковские работники и бизнесмены Беларуси.

По результатам выступления определят лауреатов, которые получат дипломы и ценные подарки.

Стартап-проекты принимаются до 20 апреля по электронному адресу: . Защита пройдет 12 мая.

Организатором конкурса выступает экономический факультет БГУ. Впервые мероприятие прошло в 2016 году.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2022
валюта курс
EUR 3.3605
USD 3.0536
RUB 3.4577
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.3605 -0.1031
USD 3.0536 -0.1063
RUB 3.4577 +0.092
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.2700 3.2950
USD 2.9560 2.9600
RUB 2.2000 3.6000
подробнее

Конвертация в банках
на 30.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0930 1.1130
EUR/RUB 92.0000 150.0000
USD/RUB 81.0000 134.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте