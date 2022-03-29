Конкурс финансово-экономических стартап-проектов «Бизнес-идея» объявлен в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, соревнование направлено на поддержку талантливой молодежи, развитие ее творческих способностей, выявление перспективных бизнес-идей и потенциальных стартапов, а также усовершенствование навыков командной работы обучающихся.

К участию приглашаются студенты экономических специальностей БГУ. Принимаются только коллективные проекты от команды в составе до трех человек. Для этого необходимо представить бизнес-идею в виде отчета с финансово-экономическими расчетами эффективности идеи, а также защитить ее с использованием мультимедийной презентации. Критериями оценки являются оригинальность, новизна, финансово-экономическая обоснованность, достоверность расчетов и эффективность проекта, а также оформление и представление его потенциальным инвесторам.

В состав жюри конкурса войдут преподаватели экономического факультета БГУ, банковские работники и бизнесмены Беларуси.

По результатам выступления определят лауреатов, которые получат дипломы и ценные подарки.

Стартап-проекты принимаются до 20 апреля по электронному адресу: . Защита пройдет 12 мая.

Организатором конкурса выступает экономический факультет БГУ. Впервые мероприятие прошло в 2016 году.