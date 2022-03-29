|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОНКУРС ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ «БИЗНЕС-ИДЕЯ» ОБЪЯВЛЕН В БГУ
17:21 30.03.2022
Конкурс финансово-экономических стартап-проектов «Бизнес-идея» объявлен в БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, соревнование направлено на поддержку талантливой молодежи, развитие ее творческих способностей, выявление перспективных бизнес-идей и потенциальных стартапов, а также усовершенствование навыков командной работы обучающихся.
К участию приглашаются студенты экономических специальностей БГУ. Принимаются только коллективные проекты от команды в составе до трех человек. Для этого необходимо представить бизнес-идею в виде отчета с финансово-экономическими расчетами эффективности идеи, а также защитить ее с использованием мультимедийной презентации. Критериями оценки являются оригинальность, новизна, финансово-экономическая обоснованность, достоверность расчетов и эффективность проекта, а также оформление и представление его потенциальным инвесторам.
В состав жюри конкурса войдут преподаватели экономического факультета БГУ, банковские работники и бизнесмены Беларуси.
По результатам выступления определят лауреатов, которые получат дипломы и ценные подарки.
Стартап-проекты принимаются до 20 апреля по электронному адресу: . Защита пройдет 12 мая.
Организатором конкурса выступает экономический факультет БГУ. Впервые мероприятие прошло в 2016 году.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2022
Курсы в банках
на 30.03.2022
Конвертация в банках
на 30.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте