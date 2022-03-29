Стоимость хвойных лесоматериалов за месяц на внутреннем рынке снизилась от 10% до 32% и достигла уровня марта 2021 г. Об этом сообщает Telegram-канал Министерства лесного хозяйства.

Согласно информации, покупатели после непродолжительной паузы вновь вернулись на биржу, а продавцы стали гибче в вопросах снижения стоимости сырья. Такие выводы можно сделать по итогам последних торгов на Белорусской универсальной товарной бирже.

Как показывает аналитика, снижение в течение месяца произошло по всем представленным позициям лесоматериалов круглых хвойных пород. В частности, стоимость лесоматериалов сорта B диаметром 14-25 снизилась на 21%; лесоматериалов сорта B диаметром 26 и более - на 32%; лесоматериалов сорта С диаметром 14-25 - на 10% и лесоматериалов сорта С диаметром 26 и более - на 31%.

Такие цены сформировали не только организации Минлесхоза, но и другие участники торгов.

«Учитывая происходящую диверсификацию рынков сбыта, покупатели вновь вернулись к планированию объемов производства продукции, что подтверждается их покупательской способностью на последних торгах», - отмечает ведомство.