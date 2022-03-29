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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНРОЛЬ ВЫЯВИЛ В РЯДЕ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ФАКТЫ ПРОСТОЯ ТЕХНИКИ И НЕКАЧЕСТВЕННОГО СЕВА
16:57 30.03.2022
Комитет госконтроля продолжает мониторинг ситуации по подготовке и организации посевной кампании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в ряде сельхозорганизаций Гомельской области выявлены факты простоя сельхозтехники и некачественного сева.
Например, в Лельчицком районе в 3 хозяйствах простаивала техника из-за недостатка топлива. В ОАО «Лельчицкий агросервис» на 24.03.2022 длительное время по причине неисправностей не работали 2 энергонасыщенных трактора (ведутся их ремонты), еще один – из-за отсутствия механизатора.
В Хойникском районе отдельными хозяйствами не была обеспечена технология заделки семян (равномерность, глубина и др.). Пришлось вмешаться контролерам. Непосредственно в поле механизаторами была произведена регулировка рабочих органов посевных агрегатов, на некачественно посеянном поле проведена дополнительная агротехническая операция по прикатыванию семян.
В КСУП «Совхоз «Исток» Речицкого района на 26.03.2022 не приступили к севу зерновых по причине неисправности посевных агрегатов и отсутствия семян. С целью создания видимости готовности техники к посевной хозяйство исказило оперативную отчетность.
В ходе мониторинга Комитетом госконтроля Гомельской области приняты оперативные меры по устранению выявленных нарушений и недостатков. О фактах плохой организации посевной кампании проинформированы Гомельский облисполком и райисполкомы.
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