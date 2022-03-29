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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РЕАЛИЗОВАН ПЕРВЫЙ ЭТАП НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ДЛЯ ВУЗОВ И НИИ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
16:40 30.03.2022
В Беларуси завершился первый этап реализации Национального проекта по развитию институциональной политики в области интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научно-исследовательских организаций.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, пять организаций – Белорусский национальный технический университет, Научно-исследовательский институт физико-химических проблем БГУ, Институт микробиологии НАН Беларуси, Полоцкий государственный университет и Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси – официально утвердили собственные варианты институциональных политик.
Национальный проект реализуется в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством Беларуси и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Для участия в нем экспертами рабочей группы методом анкетирования были отобраны 14 учреждений высшего образования и научно-исследовательских организаций Беларуси, которые демонстрируют лучшую практику в сфере управления интеллектуальной собственностью.
Со стороны Национального центра интеллектуальной собственности и Всемирной организации интеллектуальной собственности в рамках Национального проекта организациям оказывается всестороннее методическое содействие в подготовке политик в области интеллектуальной собственности.
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