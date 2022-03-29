В Беларуси завершился первый этап реализации Национального проекта по развитию институциональной политики в области интеллектуальной собственности для учреждений высшего образования и научно-исследовательских организаций.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, пять организаций – Белорусский национальный технический университет, Научно-исследовательский институт физико-химических проблем БГУ, Институт микробиологии НАН Беларуси, Полоцкий государственный университет и Центр системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси – официально утвердили собственные варианты институциональных политик.

Национальный проект реализуется в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством Беларуси и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Для участия в нем экспертами рабочей группы методом анкетирования были отобраны 14 учреждений высшего образования и научно-исследовательских организаций Беларуси, которые демонстрируют лучшую практику в сфере управления интеллектуальной собственностью.

Со стороны Национального центра интеллектуальной собственности и Всемирной организации интеллектуальной собственности в рамках Национального проекта организациям оказывается всестороннее методическое содействие в подготовке политик в области интеллектуальной собственности.