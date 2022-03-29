Сумма поступившего в бюджет Витебской области налога на игорный бизнес за январь-февраль 2022 года составила 0,7 млн рублей.

Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это составило 0,2% удельного веса в доходах бюджета области.

Согласно статье 356 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).