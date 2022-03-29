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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАВИА ПРОДЛИЛА ОТМЕНУ РЕЙСОВ В КРАСНОДАР
15:15 30.03.2022
В связи с закрытием части воздушного пространства России для полетов гражданской авиации авиакомпания «Белавиа» вынуждена скорректировать расписание рейсов в ближайшие дни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, 31 марта и 3 апреля 2022 года отменены рейсы по маршруту Минск - Тель-Авив – Минск, а также в Краснодар – 30 марта и 3, 6, 8 и 10 апреля.
Информация о дальнейшем выполнении рейсов в Краснодар и Тель-Авив будет опубликована позже.
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