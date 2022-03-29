Комитет госконтроля выявил незаконную схему совершения должностными лицами предприятия «Пинский кооппром» Пинского РайПО убыточных экспортных поставок мясной продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, УП «Пинский кооппром» закупало у сельхозпредприятий крупный рогатый скот и производило на собственных мощностях его разделывание. После этого полученная мясная продукция (говядина на кости) отгружалась в адрес белорусских коммерческих структур – ООО «М» и ООО «С» по цене около 6,50 рубля за 1 кг. Коммерческие структуры осуществляли обвалку и упаковку мясной продукции, а впоследствии отгружали ее обратно в адрес УП «Пинский кооппром», но уже по цене около 9,50 рубля за 1 кг.

В дальнейшем полуфабрикаты реализовывались на экспорт в Смоленск в адрес субъекта хозяйствования, подконтрольного собственникам ООО «М» и ООО «С». При этом руководители последних фактически диктовали кооппрому условия по стоимости отгрузки продукции. Так, по их предложению УП «Пинский кооппром» продавал мясную продукцию смоленской фирме с надбавкой порядка 1-5 копеек (около 9,51-9,55 рубля), при том что мясокомбинаты Брестской области продавали аналогичную продукцию на экспорт по цене 12-13 рубля за кг.

В общей сложности УП «Пинский кооппром» в 2020-2021 гг. с применением навязанной посредниками минимальной торговой надбавки реализовал на экспорт продукцию на общую сумму более 9 млн рублей.

В отношении директора и главного бухгалтера УП «Пинский кооппром» возбуждено уголовное дело.

Данная схема позволяла должностным лицам ООО «М» и ООО «С» на протяжении двух лет получать существенную прибыль, а должностным лицам УП «Пинский кооппром» – премии за выполнение показателей по экспорту и рентабельности производства. Им было незаконно выплачено более 19 тыс. рублей. При этом основанием для выплаты премий были фиктивные документы об экономической эффективности вышеуказанных экспортных сделок.

В отношении директора и главного бухгалтера УП «Пинский кооппром» возбуждено уголовное дело.