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ЭКОНОМИКА РБ
ДИЗАЙНЕРОВ КОСТЮМА И ТКАНЕЙ НАЧНУТ ГОТОВИТЬ В БГУ
14:07 30.03.2022
Новое направление «дизайн (костюма и тканей)» откроется в рамках специальности «дизайн (по направлениям)» на факультете социокультурных коммуникаций БГУ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, подготовка специалистов по данному профилю начнется с 2022/23 учебного года.
Сегодня наблюдается активное развитие индустрии моды и дизайнерской практики в Беларуси. Это вызывает рост востребованности специалистов в сфере создания костюма и тканей. Открытие нового направления позволит обеспечить легкую промышленность нашей страны профессиональными дизайнерами одежды и восполнить потребность в таких кадрах. В БГУ их обучение пройдет по специализациям «дизайн швейных изделий» и «дизайн текстильных изделий».
Подготовка имеет практикоориентированную направленность и включает изучение проектирования, моделирования, конструирования и технологии изготовления одежды и тканей. В образовательный курс также включены дисциплины «брэндинг в индустрии моды», «пластическое моделирование», «основы фэшн-фотографии», «костюмографика», «компьютерные технологии и проектная графика», «рисунок», «живопись», «цифровая живопись» и др.
Учебную и производственную практики студенты пройдут в профильных белорусских организациях. Среди них Белорусский центр моды, Национальная школа красоты, Национальный академический Большой театр оперы и балета, предприятия «Камволь», «Марк Формэль» и др.
Набор будет осуществляться на I ступень высшего образования на бюджетную и платную форму обучения.
Сегодня на факультете социокультурных коммуникаций БГУ по бакалавриату ведется обучение по четырем специальностям: «дизайн», «культурология», «прикладная информатика», «современные иностранные языки». Магистранты осваивают программы «культурологии», «искусствоведения».
Напомним также, что в новом учебном году в БГУ откроются новые специальности «геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность» на факультете географии и геоинформатики и «биоинженерия и биоинформатика» на биологическом факультете.
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