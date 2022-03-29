Новое направление «дизайн (костюма и тканей)» откроется в рамках специальности «дизайн (по направлениям)» на факультете социокультурных коммуникаций БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, подготовка специалистов по данному профилю начнется с 2022/23 учебного года.

Сегодня наблюдается активное развитие индустрии моды и дизайнерской практики в Беларуси. Это вызывает рост востребованности специалистов в сфере создания костюма и тканей. Открытие нового направления позволит обеспечить легкую промышленность нашей страны профессиональными дизайнерами одежды и восполнить потребность в таких кадрах. В БГУ их обучение пройдет по специализациям «дизайн швейных изделий» и «дизайн текстильных изделий».

Подготовка имеет практикоориентированную направленность и включает изучение проектирования, моделирования, конструирования и технологии изготовления одежды и тканей. В образовательный курс также включены дисциплины «брэндинг в индустрии моды», «пластическое моделирование», «основы фэшн-фотографии», «костюмографика», «компьютерные технологии и проектная графика», «рисунок», «живопись», «цифровая живопись» и др.

Учебную и производственную практики студенты пройдут в профильных белорусских организациях. Среди них Белорусский центр моды, Национальная школа красоты, Национальный академический Большой театр оперы и балета, предприятия «Камволь», «Марк Формэль» и др.

Набор будет осуществляться на I ступень высшего образования на бюджетную и платную форму обучения.

Сегодня на факультете социокультурных коммуникаций БГУ по бакалавриату ведется обучение по четырем специальностям: «дизайн», «культурология», «прикладная информатика», «современные иностранные языки». Магистранты осваивают программы «культурологии», «искусствоведения».

Напомним также, что в новом учебном году в БГУ откроются новые специальности «геотехнологии туризма и экскурсионная деятельность» на факультете географии и геоинформатики и «биоинженерия и биоинформатика» на биологическом факультете.