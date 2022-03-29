Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 марта 2022 года выросло до 961,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 961 тыс. 389 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 958 тыс. 625 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 383 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6810 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1144 человека, число смертей от COVID-19 – на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 15 тыс. 016 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 840 тыс. 471 тест.