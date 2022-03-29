В Беларуси подготовлен проект новой версии Общегосударственного классификатора «Специальности и квалификации».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, деятельность по пересмотру и перепроектированию классификатора осуществлялась поэтапно.

Так, на первоначальном этапе (до 1 сентября 2019 г.) проведена работа по оптимизации структуры магистерской подготовки в целях обеспечения ориентации высшего образования II ступени (магистратуры) на потребности научно-инновационной сферы, повышения эффективности и качества магистерской подготовки, включения магистратуры в интегрированную образовательную, научно-исследовательскую и предпринимательскую среду в рамках концепции «Университет 3.0».

На втором этапе (2021-2022 гг.) проектирование классификатора осуществлялось на основе:

разработки структуры сквозных классификационных группировок (профилей образования, направлений образования и групп специальностей) объектов классификации на основе «Международной стандартной классификации образования (МСКО 2011)» и «Международной стандартной классификации образования: Области образования и профессиональной подготовки (МСКО-О 2013)», которые являются частью Международной системы социальных и экономических классификаций Организации Объединенных Наций, применяемых в статистике с целью сбора и анализа сопоставимых на международном уровне данных;

установления тесной взаимосвязи классификационных группировок и наименования специальностей и квалификаций с видами экономической деятельности, занятиями, областями научных знаний и уровнями проектируемой Национальной рамки квалификаций;

приведения структуры ОКРБ 011-2009 в соответствие с новой редакцией Кодекса Республики Беларусь об образовании, в первую очередь в части трансформации действующей системы специальностей высшего образования в новые виды высшего образования (общего, углубленного и специального высшего образования);

сокращение количества специальностей посредством объединения и/или укрупнения включенных в ОКРБ 011-2009 специальностей (с учетом введения профилизации специальностей высшего образования);

проектирование структуры специальностей без включения дробных единиц (специализаций и/или направлений специальностей);

исключение дублирования специальностей, ориентированных на одинаковые виды экономической деятельности, аннулирование специальностей, неактуальных для экономики, науки и социальной сферы.

Общее количество специальностей высшего образования, вошедших в проект ОКРБ 011-2022, значительно уменьшено: специальности укрупнены, аннулированы дублирующие друг друга, а также неактуальные для экономики, науки и социальной сферы специальности. Наименования специальностей спроектированы с ориентацией на виды профессиональной и экономической деятельности, квалификации систематизированы в соответствии с уровнями МСКО 2011, а также с учетом проектируемой Национальной рамки квалификаций.

Кроме того, спроектированная структура специальностей высшего образования исключает введение вариативных элементов специальностей: специализаций и направлений специальностей, принятых до настоящего времени (в действующем ОКРБ 011-2009 насчитывается 313 направлений специальностей, 1125 специализаций). В соответствии с новой редакцией Кодекса Республики Беларусь об образовании, учреждения образования смогут реализовать вариативность подготовки по специальностям путем профилизации.

Одновременно с разработкой проекта ОКРБ 011-2022 сформированы Перекодировочные таблицы специальностей и квалификаций, которые позволят осуществить в 2022/2023 учебном году переход от ОКРБ 011-2009 к ОКРБ 011-2022, установить соответствие кодов и наименований специальностей и квалификаций, включенных в названные классификаторы, обеспечить разработку нового поколения образовательных стандартов и научно-методического обеспечения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, дополнительного образования взрослых, лицензирование образовательной деятельности и государственную аккредитацию специальностей и учреждений образования.