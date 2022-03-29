С 5 по 8 апреля 2022 года в Минске состоится значимое бизнес-событие, которое объединит интересы представителей практически всех отраслей промышленности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минпрома, на четыре дня Минский футбольный манеж (пр-т Победителей 20/2) станет выставочной площадкой, на которой развернутся экспозиции сразу нескольких международных специализированных выставок: «Металлообработка», «Машиностроение», «Сварка и резка», «Порошковая металлургия», «Защита от коррозии. Покрытия», «Автоматизация. Электроника», «Электротех. Свет», «Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда».

Тематика этого промышленно-технологического форума охватывает широкий спектр технологий в сфере металлообработки, сварки, машиностроения, литейного производства, конструкционных материалов, ресурсосбережения, промышленной автоматизации и освещения.

Около 100 участников представят новинки компаний из Беларуси, России, Германии, Китая, Турции, Пакистана. Коллективную экспозицию сформировали производители Республики Башкортостан.

На экспозиции будет представлено разнообразное станочное оборудование разных ценовых диапазонов.

В 2022 году на выставках «Металлообработка» и «Машиностроение» расширят свои стенды флагманы отечественного станкостроения. Новые разработки продемонстрируют ведущие предприятия Министерства промышленности Беларуси и Национальной академии наук Беларуси.

Участники выставки готовят премьерные показы специально разработанных технических решений и проектов.

В числе участников ОАО «Станкостроительный завод им. С.М.Кирова», ОАО «МЗОР», ОАО «Кузлитмаш», ОАО «МЗАЛ им. П.М.Машерова», ОАО «Белорусский металлургический завод», ОАО «БелТАПАЗ», Jinan Bodor (Китай), Open Mind Technologies (Германия), «Ишимбайский станкоремонтный завод» (Россия), АО «Мeтуллургический завод «Электросталь» (Россия), ИТСУП «Роминекс-Техно» и многие другие.

Выставка «Сварка и резка» продемонстрирует оборудование и технологии для сварки разнообразных материалов, их резки, наплавки, пайки и термической обработки; непосредственно материалы; оборудование для сварки оптических волокон, сварки под водой и в космосе и т.д. Традиционно выставка соберет производителей сварочного оборудования и материалов: ООО «Фанук», ИООО «Ривал Сварка», ООО «Балт Систем», «Magmaweld» (Турция) и многих других. На их стендах можно будет найти оборудование для всех видов сварочных работ, материалы, аксессуары и принадлежности.

На выставке «Порошковая металлургия» экспонируется прессовое и термическое оборудование, а также порошковые материалы, используемые для производства изделий. Посетители смогут познакомиться с новейшей продукцией порошковой металлургии, применяемой в машиностроении, энергетике, нефтехимии и медицине, с изделиями на основе твердых сплавов и искусственных алмазов, а также с уникальными технологиями плазменного и газотермического нанесения защитных и упрочняющих покрытий на детали машин и инструмент. Новейшие разработки белорусских ученых будут продемонстрированы на объединенном стенде Национальной академии наук Беларуси.

Экспозиция «Защита от коррозии. Покрытия» сконцентрирует в одном месте материалы, технологии и оборудование для комплексного решения проблемы защиты от коррозии, повышения надежности и срока службы механизмов и сооружений.

Посещение тематического раздела выставки Рабочая одежда. Безопасность и охрана труда предоставит возможность в одном месте сравнить предложения и условия разных производителей и поставщиков рабочей одежды и обуви, средств индивидуальной защиты и новых технологий в области безопасности и охраны труда. В числе участников УП «Вердимар», ООО «Манипула», ОАО «Завод Легмаш», ООО «Траймекс» и другие.