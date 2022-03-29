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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИМЕНЯЮЩИЕ «УПРОЩЕНКУ» НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ДВА МЕСЯЦА УВЕЛИЧИЛИ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 16,2%
12:17 30.03.2022
28,3 млн рублей уплатили в январе-феврале 2022 года в бюджет Могилевской области плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН),
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления от этой категории плательщиков увеличились на 16,2%, или 3,9 млн. рублей в фактическом исчислении. В бюджете области доля поступлений от данной категории плательщиков составила 10,9%.
Количество плательщиков, применяющих УСН, составляет 25,3 тыс. (60,3% от общего количества субъектов хозяйствования, состоящих на учете в налоговых инспекциях области). Из них организаций – 5,6 тыс. (36% от всех организаций), индивидуальных предпринимателей – 19,7 тыс. (74,6%).
Порядок применения УСН регулируется главой 32 Налогового кодекса Республики Беларусь.
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