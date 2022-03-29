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ЭКОНОМИКА РБ
ОРГАНИЗАЦИИ ХОЛДИНГА «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ЭКСПОРТИРОВАЛИ ПРОДУКЦИИ НА БОЛЕЕ $5,7 МЛН
11:43 30.03.2022
МИНСК, 30 марта /ЭКОПРЕСС/. Организации холдинга «Белресурсы» за январь-февраль 2022 года экспортировали продукции на $5741,6 тыс.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, темп роста экспорта составил 211,2% к 2021 году при задании 94%.
Рентабельность продаж составила 4,97% при доведенном задании 2,3%.
Чистая прибыль в целом по холдингу «Белресурсы» за январь-февраль 2022 года составила 1 977,1 тыс. рублей.
Выручка от реализации товаров, работ и услуг в целом по холдингу «Белресурсы» за январь-февраль 2022 года составила 97 257 тыс. рублей и возросла на 139,7% к 2021 году, в том числе оптовый товарооборот сложился на уровне 63 454 тыс. рублей, или 106,3% к 2021 г. в сопоставимых условиях (или 118,3% к бизнес-плану в абсолютной сумме).
Прибыль от реализации в целом по холдингу «Белресурсы» составила 4830 тыс. рублей.
В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 42,7 тыс. рублей на 1 работника, или 146,4% к 2021 году, по добавленной стоимости –7,3 тыс. рублей на 1 работника, или 141% к 2021 году.
Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы за январь-февраль 2022 года по выручке (по организациям, применяющим данный показатель) – 1,190, по добавленной стоимости (по организациям, применяющим данный показатель) – 0,649.
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