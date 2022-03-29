|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ НА ПООЩРЕНИЕ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ ВЫДЕЛЯТ BR710
10:54 30.03.2022
Лукашенко 29 марта подписал распоряжение о поощрении талантливой молодежи, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, Министерству финансов поручено выделить в 2022 году из республиканского бюджета за счет резервного фонда президента Br710 тыс. на финансирование расходов специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи в соответствии с целями его деятельности.
Распоряжением утверждено решение совета специального фонда, по которому более Br220 тыс. направлено на поддержку 424 представителей талантливой молодежи.
Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, изобразительного и иных видов искусств.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2022
Курсы в банках
на 30.03.2022
Конвертация в банках
на 30.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте