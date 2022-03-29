Лукашенко 29 марта подписал распоряжение о поощрении талантливой молодежи, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, Министерству финансов поручено выделить в 2022 году из республиканского бюджета за счет резервного фонда президента Br710 тыс. на финансирование расходов специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи в соответствии с целями его деятельности.

Распоряжением утверждено решение совета специального фонда, по которому более Br220 тыс. направлено на поддержку 424 представителей талантливой молодежи.

Поощрениями фонда отмечены победители международных и республиканских конкурсов и фестивалей в области музыкального, хореографического, изобразительного и иных видов искусств.