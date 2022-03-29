Более 30 компаний обратились за помощью в оперативный контакт-центр Национального агентства инвестиций и приватизаций (НАИП) за две недели его работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре НАИП, на 29 марта в контакт-центр поступило 45 обращений от 35 компаний, в основном от представителей среднего бизнеса. Больше половины вопросов при этом касались широкого круга организаций, остальные — частные проблемы.

«В основном вопросы затрагивают внешнеторговую либо финансовую тематику – бизнес поднимает проблемы, связанные с экспортом, импортом, кредитованием, валютными операциями, транспортом и логистикой. В условиях санкций пострадали цепочки поставок, возникли трудности при взаимодействии с контрагентами за рубежом, появились сложности в работе с банками», - пояснил директор НАИП Дмитрий Красовский.

Специалисты НАИП обрабатывают поступивший запрос в срок до трех суток.

«В условиях неопределенности, когда внешняя среда меняется ежедневно, бизнес сталкивается с острой проблемой – нехваткой достоверной информации, которая требуется для принятия решений. Поэтому около 80% всех обращений удовлетворяются силами НАИП: компании получают информационную и консультативную поддержку, в которой они нуждаются», – сказал Красовский.

Например, сотрудники агентства рассказали обратившимся компаниям о возможностях по получению льготных кредитов, проконсультировали о способах диверсификации экспорта и импорта, сориентировали по поиску рынков сбыта и потенциальных партнеров для сотрудничества.

Есть часть обращений от бизнеса, которые касаются проблем, требующих решений на более высоком уровне, они затрагивают вопросы изменения законодательства.

«Мы фиксируем эти сигналы, обобщаем предложения и через Министерство экономики вносим их в оперативно-ситуационный штаб, созданный в правительстве», – сказал Красовский.

Оперативный контактный центр НАИП — канал для информационной и консультационной поддержки бизнеса, работающего в Беларуси, а также для обратной связи государства с деловым сообществом (B2G).

В рамках проекта запущена горячая телефонная линия (прием звонков с 9:00 до 21:00), есть канал в Telegram, электронная почта (работают в формате 24/7). Для связи можно воспользоваться также формой, размещенной на сайте проекта.