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ЭКОНОМИКА РБ
ПРИОСТАНОВЛЕНА ОПЛАТА ПРОЕЗДА КАРТАМИ VISA И MASTERCARD ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ В ПОЕЗДАХ ГОРОДСКИХ ЛИНИЙ - БЖД
10:06 30.03.2022
Согласно уведомлению ОАО «Сбер Банк», в поездах городских линий приостановлены операции оплаты проезда с использованием карт платежных систем Visa и MasterCard, эмитированных банками-нерезидентами Республики Беларусь, а также мобильных устройств, поддерживающих технологию NFC (смартфоны, смарт-часы и т.д.).
Как сообщает пресс-центр БЖД, оплата проезда банковскими картами платежных систем Visa и MasterCard, выпущенными банками Беларуси, доступна в поездах городских линий без ограничений.
Кроме того, приобрести билет на поезда городских линий можно через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд», на сайте pass.rw.by, через терминалы самообслуживания и в билетных кассах Белорусской железной дороги.
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