Согласно уведомлению ОАО «Сбер Банк», в поездах городских линий приостановлены операции оплаты проезда с использованием карт платежных систем Visa и MasterCard, эмитированных банками-нерезидентами Республики Беларусь, а также мобильных устройств, поддерживающих технологию NFC (смартфоны, смарт-часы и т.д.).

Как сообщает пресс-центр БЖД, оплата проезда банковскими картами платежных систем Visa и MasterCard, выпущенными банками Беларуси, доступна в поездах городских линий без ограничений.

Кроме того, приобрести билет на поезда городских линий можно через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд», на сайте pass.rw.by, через терминалы самообслуживания и в билетных кассах Белорусской железной дороги.