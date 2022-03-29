Главное управление Министерства антимонопольного регулирования и торговли по Витебской области выявило завышенные цены на социально значимые товары.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, должностным лицом ОАО «Орша-Сервис» при формировании розничных цен на плодоовощные консервы для детского питания, которые относятся к социально-значимым товарам, в период с мая 2020 по май 2021 применялся уровень торговых надбавок от 16,88% до 52,08%, вместо установленной предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) 15%.

Общая сумма разницы между фактической выручкой, полученной от реализации социально значимых товаров, и расчетной величиной выручки от реализации этих товаров по ценам, установленным в соответствии с законодательством, составила 2859,57 рубля

Экономический суд Витебской области за допущенные нарушения законодательства о ценах и ценообразовании вынес постановления об административных взысканиях в отношении юридического лица и должностного лица, ответственного за формирование цен.

Решение суда вступило в законную силу.