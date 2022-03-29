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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНЭКОНОМИКИ БЕЛАРУСИ ЗАЯВИЛИ О ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА РАБОТЫ ПО СНИЖЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ НА БИЗНЕС
09:29 30.03.2022
Завершен первый этап работы по снижению административной нагрузки на бизнес. Об этом заявил 29 марта 2022 года заместитель министра экономики Сергей Митянский.
«За без малого пять месяцев вместе с госорганами, бизнесом и депутатами на заседаниях 9 рабочих подгруппах мы рассмотрели 504 административные процедуры. Это примерно 40 процентов от их общего количества. Результаты нашего анализа нашли свое отражение в трех актах правительства. Исключены из единого перечня 239 процедур. Сокращены длительность и количество представляемых документов в отношении 117 процедур. Изменен порядок осуществления, субъектный состав либо объекты в отношении 31 админпроцедуры. Таким образом, уже первый этап работы по снижению административной нагрузки на бизнес принес ощутимые результаты», – отметил Сергей Митянский, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.
По его словам, впереди – не менее ответственный, второй этап оптимизации административной нагрузки на бизнес.
«Акцент в работе будет сделан на административных процедурах, порядок осуществления которых определен законами либо актами Главы государства. На площадке Агентства сервисизации и реинжиниринга с участием широкого круга экспертов будем предлагать пути упрощения и перевода в «цифру» этих процедур», – резюмировал Сергей Митянский.
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