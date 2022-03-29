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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА ПРОВЕДЕТ РЯД ВЕБИНАРОВ ПО РАБОТЕ БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ НА РЫНКЕ КИТАЯ
18:14 29.03.2022
Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен в ближайшее время проведет ряд вебинаров по работе белорусских компаний на рынке Китая. Об этом сообщил директор Национального центра маркетинга Николай Борисевич.
По его словам, это связано с максимальным интересом со стороны белорусских предприятий к китайскому направлению и делается для того, чтобы дать возможность всем компаниям получить доступ к полезной информации.
Н. Борисевич акцентировал, что Центр исходит из того, что организуемые вебинары рассчитаны на обратную связь от участников – нам важно понимать, какая информация востребована бизнесом.
Было также подчеркнуто, что Национальным центром маркетинга совместно с белорусскими посольствами будут организованы онлайн-мероприятия, посвященные другим странам и регионам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМиКЦ, на состоявшемся 28 марта 2022 г. онлайн-семинаре приняли участие 100 белорусских предприятий.
В ходе мероприятия рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся наращивания экспортных поставок белорусских товаров и услуг, в том числе путем выхода отечественной продукции на электронные площадки КНР.
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