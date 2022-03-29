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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛОРУСНЕФТИ РАСШИРЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАБОТКИ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОМЫВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
18:01 29.03.2022
Коллектив Светлогорского управления буровых работ совместно со специалистами управления скважинных технологий и сервиса Центрального аппарата и НГДУ «Речицанефть» начал вводить в эксплуатацию блоки модернизированной системы циркуляции и очистки буровых растворов.
Как пишет портал neft.by, вВнедрены уже два блока из шести запланированных. Они оснащены соответствующей технологической обвязкой, автономным узлом гидросмесительных воронок и элементами механизации подачи сыпучих химических реагентов.
Этому предшествовала большая подготовительная работа – от идеи до начала ее реализации. Технические требования разработали в кратчайшие сроки. Опытную эксплуатацию первого блока модернизированной системы циркуляции и очистки бурового раствора проводили на скважине № 2 Нургалеевского нефтяного месторождения, она прошла успешно.
Данная система позволяет одновременно обвязать три буровых насоса и обеспечивает широкие возможности обработки и приготовления буровых промывочных жидкостей непосредственно на буровой. Это снижает нагрузку на растворный узел Тампонажного управления, а также транспортные расходы.
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