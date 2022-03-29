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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО 153 НОВЫЕ КВАРТИРЫ


17:42 29.03.2022

В январе-феврале 2022 г. организациями всех форм собственности в Могилевской области построено 153 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 22,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 0,5 тыс. квадратных метров общей площади, или 2,3% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 0,4 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 15,4 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 67,9% от общего ввода по области.
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