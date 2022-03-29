Департамент контроля и надзора за строительством и его инспекции (Госстройнадзор) в 2021 году выявили нарушения на 82% поднадзорных объектах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, в Беларуси в 2021 году велось строительство на 8813 объектах различного назначения. За отчетный период инспекциями Госстройнадзора направлены извещения о регистрации (принятии на учет) 5061 объекта на основании уведомлений о начале производства (возобновления) строительно-монтажных работ.

В ходе осуществления контроля на поднадзорных объектах строительства инспекциями Госстройнадзора в 2021 году проведено 25858 посещений объектов.

В результате надзорной деятельности выявлены факты самовольного выполнения строительно-монтажных работ на 53 объектах.

В процессе осуществления контрольных функций на 7185 строящихся объектах выявлено 278231 дефект и нарушение, в том числе значительных – 149363. В связи с выявлением дефектов, которые могли повлиять на создание аварийных ситуаций, на 134 объектах выполнение строительно-монтажных работ было приостановлено. Выдано 15206 предписаний и рекомендаций.

Привлечено к административной ответственности 4760 физических и юридических лица, с взысканием штрафа. Применены профилактические меры с вынесением предупреждений в 1179 случаях.

Выданы заключения о соответствии проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности по 5504 объектам, в том числе 1816 – по объектам жилищного строительства (из них 531 – объекты возведения жилья).

Имели место случаи предъявления заказчиками объектов строительства к приемке в эксплуатацию с недостаточной строительной готовностью. По данным фактам выдано 1903 мотивированных отказа, в том числе 846 – по объектам жилищного строительства.

В связи с систематическим нарушением требований законодательства в строительстве в 2021 году инспекциями Госстройнадзора было направлено в адрес Минстройархитектуры 7 предложений о прекращении действия квалификационных аттестатов, 6 предложений о прекращении действия аттестатов соответствия или проведении внеочередной аттестации.

Кроме того, в органы по сертификации направлены предложения о приостановлении (отмене) действия 19 сертификатов соответствия на виды работ, материалы, 12 сертификатов соответствия системы менеджмента качества, 52 свидетельства о технической компетентности систем производственного контроля.

По результатам рассмотрения предложений инспекций Госстройнадзора Минстройархитектуры и органами по сертификации было приостановлено или отменено действие 6 сертификатов соответствия на виды работ, материалы и изделия, 2 сертификата соответствия на системы менеджмента качества, 21 свидетельство о технической компетентности.

Кроме того, в 14 случаях установленном законодательством порядке направлены материалы о правонарушениях в строительстве в правоохранительные органы.

Госстройнадзором постоянно принимаются меры по обеспечению участниками строительства наведения порядка и должной организации работ на строительных площадках, систематически проводится мониторинг соблюдения требований ТНПА по их содержанию на подконтрольных объектах.

Инспекциями Госстройнадзора посещено 7849 строительных площадок во всех регионах республики. Установленным требованиям по их содержанию не соответствовало 45%. По фактам выявленных нарушений выдано 5232 предписаний и рекомендаций. К административной ответственности привлечено 416 должностных лиц, вынесено 784 предупреждения.

За 2021 год в органы Госстройнадзора поступило 489 обращений граждан и юридических лиц (из них 151 – по вопросам качества строительно-монтажных работ), что на 8% ниже этого показателя за аналогичный период прошлого года.