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ЭКОНОМИКА РБ


КИТАЙ ВОШЕЛ В ТРОЙКУ КРУПНЕЙШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ РАПСОВОГО МАСЛА НА БУТБ


17:15 29.03.2022

По итогам I квартала 2022 г. Китай занял 3-е место по закупкам рапсового масла на бирже.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа», этому поспособствовало расширение пула китайских покупателей, а также рост количества совершаемых ими сделок.

В результате по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. продажи рапсового масла в КНР увеличились на 67% в стоимостном выражении, до $2,2 млн.

При этом благодаря благоприятной конъюнктуре на мировом рынке и высокой конкуренции во время биржевых торгов экспортные котировки на белорусское рапсовое масло демонстрируют положительную динамику.

«Несмотря на сложные условия заключения экспортных сделок, рапсовое масло по-прежнему остается одним из самых востребованных товаров сельскохозяйственной группы у иностранных покупателей. Об этом свидетельствует не только рост физических объемов реализации, но и достаточно высокий уровень цен на нерафинированное масло по итогам биржевых торгов - до 1230 EUR/т», - пояснили в пресс-службе БУТБ.

Причем если ранее львиная доля рапсового масла поставлялась в страны Евросоюза, то в настоящее время приоритеты белорусских экспортеров постепенно смещаются в сторону стран Азии, и в первую очередь Китая. В связи с этим на передний план выходит задача по расширению круга потенциальных покупателей, которая успешно выполняется. Только за последние два месяца на бирже аккредитовались 10 новых китайских компаний, в том числе с целью покупки продукции переработки масличных культур.

Всего с начала года через биржу на экспорт продано 9,6 тыс. т рапсового масла на общую сумму $13,2 млн. Основными рынками сбыта были страны Балтии, Швейцария и Китай.
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