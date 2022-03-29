За неделю, с 21 по 28 марта 2022 года, 9% продавцов снизили цены на квартиры в Минске.

Неделей ранее этот процент был ниже.

Как сообщает аналитический центр Realt, на 28 марта число объявлений о продаже квартир в столице в базе Realt составило 14,1 тысячи, что на 5% меньше, чем неделей ранее. Такое снижение связано в первую очередь со снятием ряда объявлений о продаже квартир (преимущественно 1- и 2-комнатных) в Октябрьском некоторыми столичными агентствами.

Новыми по сравнению с 21 марта являются 10% объявлений, в 80% объявлений продавцы не меняли цены на свои квартиры. Снизили цены за последнюю неделю в 9% объявлений (в среднем на $2500), в 1% - цены увеличили.

Индекс цен на квартиры в Минске за неделю увеличился на 0,2% и составил $1260. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния на данный момент равна $1316, что на 0,5% меньше, чем на прошлой неделе.

За неделю наиболее заметно сократилось количество объявлений о продаже 1-комнатных квартир — минус 8%. В остальных сегментах сокращение предложения составило в среднем 3%.

Среди районов города чаще прослеживалось снижение числа объявлений, ощутимее всего — в Октябрьском и Московском. Наиболее заметное увеличение количества предложений отмечалось в Партизанском и Ленинском районах.

Рост средней цены квадратного метра за последнюю неделю отмечался у 1- и 4-комнатных квартир — на 1,3% и 0,5% соответственно. Цены на двушки и трешки за тот же период показали небольшое снижение.

В большинстве микрорайонов города динамика средних цен квадратного метра варьировалась в пределах +/-0,5%. Лишь в Первомайском и Октябрьском районах было зафиксировано более ощутимое снижение — на 2,2% и 0,7% соответственно.