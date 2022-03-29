|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.03.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПОЧТИ 10% ПРОДАВЦОВ СНИЗИЛИ ЗА НЕДЕЛЮ СТОИМОСТЬ ЦЕН НА КВАРТИРЫ В МИНСКЕ
16:55 29.03.2022
За неделю, с 21 по 28 марта 2022 года, 9% продавцов снизили цены на квартиры в Минске.
Неделей ранее этот процент был ниже.
Как сообщает аналитический центр Realt, на 28 марта число объявлений о продаже квартир в столице в базе Realt составило 14,1 тысячи, что на 5% меньше, чем неделей ранее. Такое снижение связано в первую очередь со снятием ряда объявлений о продаже квартир (преимущественно 1- и 2-комнатных) в Октябрьском некоторыми столичными агентствами.
Новыми по сравнению с 21 марта являются 10% объявлений, в 80% объявлений продавцы не меняли цены на свои квартиры. Снизили цены за последнюю неделю в 9% объявлений (в среднем на $2500), в 1% - цены увеличили.
Индекс цен на квартиры в Минске за неделю увеличился на 0,2% и составил $1260. Представленный индекс цен на вторичном рынке сильно подвержен влиянию большого числа объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не весь первичный рынок). Средняя цена квадратного метра без учета такого влияния на данный момент равна $1316, что на 0,5% меньше, чем на прошлой неделе.
За неделю наиболее заметно сократилось количество объявлений о продаже 1-комнатных квартир — минус 8%. В остальных сегментах сокращение предложения составило в среднем 3%.
Среди районов города чаще прослеживалось снижение числа объявлений, ощутимее всего — в Октябрьском и Московском. Наиболее заметное увеличение количества предложений отмечалось в Партизанском и Ленинском районах.
Рост средней цены квадратного метра за последнюю неделю отмечался у 1- и 4-комнатных квартир — на 1,3% и 0,5% соответственно. Цены на двушки и трешки за тот же период показали небольшое снижение.
В большинстве микрорайонов города динамика средних цен квадратного метра варьировалась в пределах +/-0,5%. Лишь в Первомайском и Октябрьском районах было зафиксировано более ощутимое снижение — на 2,2% и 0,7% соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.03.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.03.2022
Курсы в банках
на 29.03.2022
Конвертация в банках
на 29.03.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте