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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЯРОВЫМИ И ЗЕРНОБОБОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ УЖЕ ЗАСЕЯНО 15,8% ПЛОЩАДЕЙ
16:31 29.03.2022
В Беларуси на 29 марта ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяны на площади 102,2 тыс. га, или 15,8% от плана.
Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, лидирует Брестская область - 54,3 тыс. га (51,6%).
В Гродненской засеяно 27,7 тыс. га (27,5%), в Гомельской - 14,2 тыс. га (16,1%), в Минской - 5,6 тыс. га (4,3%), в Могилевской - 0,4 га (0,3%).
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