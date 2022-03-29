В Беларуси на 29 марта ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) посеяны на площади 102,2 тыс. га, или 15,8% от плана.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, лидирует Брестская область - 54,3 тыс. га (51,6%).

В Гродненской засеяно 27,7 тыс. га (27,5%), в Гомельской - 14,2 тыс. га (16,1%), в Минской - 5,6 тыс. га (4,3%), в Могилевской - 0,4 га (0,3%).