Первые в этом году ограничения на посещения лесов введены в отдельных районах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, из-за напряженной пожароопасной обстановки посещение лесов временно ограничено в Островецком, Сморгонском, Ошмянском, Новогрудском, Кореличском, Берестовицком, Волковысском, Свислочском районах Гродненской области.

В ведомстве напомнили, что введение ограничений на посещение лесов - мера временного характера. В каждом регионе ограничение может быть разным: где-то временно запрещен въезд автомобильного транспорта, где-то - ограничено посещение лесов в отдельные временные промежутки и т.д. Подробную информацию можно найти на сайтах лесохозяйственных учреждений.

При этом оперативно отследить информацию о введении ограничений и запретов на посещение лесов можно на сайте Минлесхоза в разделе "Карта запретов и ограничений на посещение лесов".