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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЕ В ЭТОМ ГОДУ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕСОВ ВВЕДЕНЫ В ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНАХ БЕЛАРУСИ


16:16 29.03.2022

Первые в этом году ограничения на посещения лесов введены в отдельных районах Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, из-за напряженной пожароопасной обстановки посещение лесов временно ограничено в Островецком, Сморгонском, Ошмянском, Новогрудском, Кореличском, Берестовицком, Волковысском, Свислочском районах Гродненской области.

В ведомстве напомнили, что введение ограничений на посещение лесов - мера временного характера. В каждом регионе ограничение может быть разным: где-то временно запрещен въезд автомобильного транспорта, где-то - ограничено посещение лесов в отдельные временные промежутки и т.д. Подробную информацию можно найти на сайтах лесохозяйственных учреждений.

При этом оперативно отследить информацию о введении ограничений и запретов на посещение лесов можно на сайте Минлесхоза в разделе "Карта запретов и ограничений на посещение лесов".
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