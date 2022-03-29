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ЭКОНОМИКА РБ
В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ПОДРОС НА 1,8%
16:05 29.03.2022
В Могилевской области розничный товарооборот в январе-феврале 2022 г. составил 812,3 млн рублей, или 101,8% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 13,5 рубля против 12 рублей за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,4% розничного товарооборота области, в январе-феврале 2022 г. составил 742,7 млн рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
Оптовый товарооборот в январе-феврале 2022 г. составил 468,9 млн рублей, или в сопоставимых ценах 111,7% к уровню января-февраля 2021 г.
Товарооборот общественного питания в январе-феврале 2022 г. составил 36,2 млн рублей, или 106,8% в сопоставимых ценах к уровню января-февраля 2021 г.
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