Концерн «Белгоспищепром» принимает участие в международной выставке «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства – UzFood-2022», которая проходит в Ташкенте 29-31 марта.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, свою продукцию на форуме представляют 15 предприятий концерна: СП ОАО «Спартак», ОАО «Минский маргариновый завод», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат», ОАО "Минский завод игристых вин", ОАО "Гомельский жировой комбинат", ОАО "Брестский ликероводочный зпавод", ОАО "Машпищепрод", СОАО «Коммунарка», ОАО "Лидапищеконцентраты", ОАО "Слодыч", ОАО «Малоритский КОСК», ОАО «Гамма вкуса», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ», ОАО «Криница».

На коллективном стенде пройдет презентация крепких спиртных напитков, настоек и бальзамов на белорусских травах, плодоовощной продукции из отечественного сырья, чипсов и картофельных снэков, а также других продуктов быстрого приготовления, кондитерских изделий, пищевых концентратов, детского питания, игристых вин и других продовольственных товаров.

Из новинок представлен широкий ассортимент масложировой продукции и мыла, зефир с начинками и жевательные мармелад на каррагинане, паста из фундука с какао, линейка кондитерских изделий ZA фабрики «Спартак», шоколад горький с миндалем и шоколад с малиной фабрики «Коммунарка», шоколад Lucky chucky protein с арахисом и хлопьями, напиток спиртной «Доброгон Беловежский», водки «Коноплянка», Royal Bison, настойка «Tumany», ореховые напитки с соком без лактозы, глютена, сои, обогащенные кальцием, печенье детское растворимое, печенье сдобное Oats &Cranberries и другие товары.

Также в рамках форума запланированы дегустации продукции предприятий концерна.