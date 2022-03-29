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ЭКОНОМИКА РБ


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОГРАММИРОВАНИЕ – ПЕРВАЯ ПРОФЕССИЯ» СТАРТУЕТ В БГУ


15:25 29.03.2022

Образовательный проект «Программирование – первая профессия» стартует в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, это совместная инициатива факультета радиофизики и компьютерных технологий (ФРФиКТ) БГУ и Научно-технологической ассоциации «Инфопарк». Ее руководителями выступают заведующий кафедрой телекоммуникаций и информационных технологий ФРФиКТ Юрий Воротницкий и научный консультант ЗАО «Мапсофт» Михаил Зеков.

Проект направлен на создание комплексной системы обучения, обеспечение практикой и стажировками в области программирования школьников 13-17 лет. В планах разработчиков активное сотрудничество с учителями информатики, предоставление им материалов дополнительного образования, а также подготовка ребят 16–17 лет для трудоустройства в белорусские ИТ-компании.

Существующие ИТ-курсы формируют базовые знания по программированию, но не обеспечивают достаточной практикой для отработки профильных навыков. Проект восполняет этот пробел и помогает мотивированным школьникам и студентам первых курсов углубить знания по информатике и закрепить их применение. Предлагаемая инициатива является частью целенаправленной работы по развитию интеллектуального потенциала цифровой трансформации в Беларуси, привлечению молодежи к перспективным профессиям цифрового мира.

В основе проекта лежит идея «обучение через игру». На специально созданной платформе WEAZET.COM пользователи могут писать программы, которые самостоятельно играют в различные компьютерные игры и соревнуются между собой. На данный момент каталог включает «Морской бой», «Коровы и быки», «Крестики-нолики» и в дальнейшем данный список будет расширяться.

Стартовым мероприятием проекта станет онлайн-турнир по игровому программированию «Миссия: Луна», который посвящен Дню космонавтики. Конкурсантам предлагается написать алгоритмы управления мягкой посадкой космического корабля на поверхность Луны и выставить их на соревнование. В помощь ребятам доступны инструкции с отсылкой к междисциплинарным знаниям по математике и физике. Также есть возможность получить консультацию от разработчиков платформы. Победит тот, чей корабль достигнет планеты за наименьшее время. Программу можно разработать на одном из трех языков программирования: Pascal, С++ или Python.

Регистрация для участия в турнире открыта для школьников и студентов на портале WEAZET.COM до 12 апреля. Разрабатывать, тестировать и обновлять игровой алгоритм без ограничений можно сразу после авторизации до 22 апреля. Объявление итогов турнира и награждение победителей дипломами и ценными призами состоится в начале мая.
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