Доходы крупных игроков на белорусском рынке e-commerce, несмотря на санкции, могут вырасти в 2022 году на 10-15%. Такие цифры назвал руководитель онлайн-гипермаркета 21vek.by Сергей Вайнилович во время дискуссии HostFly.by, посвященной проблемам развития цифровой коммерции в Беларуси.

По словам топ-менеджера торговой компании, минимальные показатели, на которые планируется выйти в 2022 году - это рост на 20% по всем метрикам.

«Временный спад в апреле, вероятно, будет. Но апрель - это сезонный месяц, многие готовятся к дачному сезону. Это будет поддерживать спрос на определенные группы товаров. Тем более, что этот товар у многих интернет-магазинов должен быть уже на складах. Поставкой сезонного товара торговые площадки занимались еще до нового года. Плюс ко всему есть компенсирующие факторы: границы в основном закрыты, значит потребитель реже съездит в отпуск и купит что-то за пределами страны. Кроме того, нужно учитывать и общемировой тренд, согласно которому в среднем по Европе доля e-commerce составляет 15% в общем ритейле. В Беларуси этот показатель на уровне 5-8%. Так что, даже если потребление будет падать на 10-15%, как это прогнозируется, то средний прирост доли e-commerce в общем ритейле будет давать незначительный рост в абсолютных цифрах. Именно на эти показатели мы ориентируемся. Рынок, скорее всего, будет падать, безработица расти, e-commerce - будет расти или не падать», - отметил Сергей Вайнилович.

При этом эксперт допустил, что проблем с поставками товаров от востребованных брендов может и не быть.

«Ситуация с присутствием брендов в России может исправиться раньше, чем закончится товар на складах. Для многих зарубежных компаний российский рынок существенный и большой. У кого-то продажи в России - это 7% от оборота, у кого-то больше. Но даже потеря 2% для западных компаний - это большие деньги», - сказал эксперт.

«Многие бренды заявили о приостановке оперирования на российском рынке. У таких компаний, как Samsung, LG и Indesit в России есть системные градообразующие заводы. В них инвестированы десятки, а возможно, и сотни миллионов долларов. По моей информации, такие компании, как Macdonald`s или Zara, отравили своих работников в оплачиваемый отпуск и никого не распускали. Все находятся в состоянии горячего in call, чтобы пригласить на работу обратно. Я не уверен в том, что это случится в краткосрочном периоде и все заработает через неделю или три. Я говорю про состояние на сегодня. В тех кейсах, которые я изучил, людей не увольняли и им продолжают платить зарплату. Заводы какие-то приостановлены, но только потому что не знают, как обеспечить логистику из европейских стран запчастей и наладить финансовые потоки. На Беларусь такие компании, как LG и Samsung продолжают отгружать товар. Я не раскрываю какую-то коммерческую тайну, можно сравнить ассортимент LG на нашем сайте и убедится, что он расширился по сравнению с прошлой неделей. За предыдущие3-4 недели товарные запасы по LG сократились в 10 раз, но сейчас идет их активное пополнение и транзитные машины отображаются на сайте с конкретной датой прихода. Не сегодня, так завтра мы увидим резкое расширение ассортимента бренда LG», - отметил Сергей Вайнилович.

Оценивая ситуацию с инвестированием в e-commerce, глава крупной торговой компании в Беларуси допустил определенное снижение интереса к развитию онлайн-торговли и вероятность сделок слияния и поглощения бизнеса.

«Российский капитал сейчас может прийти на рынок в Беларуси. Но привлекать капитал во время кризиса или нестабильности - не самое лучшее решение. Мы должны еще будем показать какой-то рост, показать восстановление после торговой дестабилизации и только после этого говорить о продаже бизнеса и инвестициях», - сказал Вайнилович.

Онлайн-дискуссия о проблемах развития цифровой коммерции в Беларуси состоялась на технической площадке HostFly.by. В ней приняли участие представители ведущих белорусских торговых предприятий и маркетплейсов.