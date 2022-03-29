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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 960,2 ТЫС. – МИНЗДРАВ


14:32 29.03.2022

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 марта 2022 года выросло до 960,2 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 960 тыс. 245 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 957 тыс. 368 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 94 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6799 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 443 человека, число смертей от COVID-19 – на 8.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 3 тыс. 310 тестов. Всего в стране проведено 12 млн 825 тыс. 455 тестов.
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