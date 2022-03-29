В январе-феврале 2022 года организациями и индивидуальными предпринимателями Могилевской области перевезено 12,6 млн тонн грузов, или 111,3% к январю-февралю 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, грузооборот составил 274,1 млн тонно-километров, или 100,4% к соответствующему периоду 2021 года.

В январе-феврале 2022 г. пассажирооборот составил 137,7 млн пассажиро-километров, или 99,1% к соответствующему периоду 2021 года.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 21,7 млн человек, или 92,2% к январю-февралю 2021 г.