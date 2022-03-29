В связи со вступлением в силу постановления Совета министров от 24 сентября 2021 г. № 548 «Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования» внесены изменения в перечень административных процедур, осуществляемых в электронном виде на едином портале электронных услуг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Национальный центр электронных услуг», вместо административных процедур «Включение сведений в Торговый реестр Республики Беларусь, внесение изменений в сведения, ранее включенные в данный реестр, исключение сведений из него» (код 3.13.02) и «Подача заявлений для включения сведений в Реестр бытовых услуг Республики Беларусь, а также внесения изменений и (или) дополнений в сведения, включенные в Реестр, исключения сведений из Реестра» (код 3.14.02) для осуществления доступны административные процедуры, предусмотренные подпунктами 548.8.9.1 – 548.8.9.6 единого перечня административных процедур:

548.8.9.1 «Включение сведений о субъектах торговли, субъектах общественного питания, торговых объектах, объектах общественного питания, торговых центрах, рынках, интернет-магазинах, формах торговли, осуществляемых без использования торговых объектов, в Торговый реестр Республики Беларусь»;

548.8.9.2 «Включение сведений о субъектах, оказывающих бытовые услуги, объектах бытового обслуживания в Реестр бытовых услуг Республики Беларусь»;

548.8.9.3 «Внесение изменения в сведения, включенные в Торговый реестр Республики Беларусь»;

548.8.9.4 «Внесение изменения в сведения, включенные в Реестр бытовых услуг Республики Беларусь»;

548.8.9.5 «Исключение сведений из Торгового реестра Республики Беларусь»;

548.8.9.6 «Исключение сведений из Реестра бытовых услуг Республики Беларусь».

Административные процедуры доступны юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в отношении принадлежащих им торговых объектов и (или) объектов бытового обслуживания (проверка по УНП).