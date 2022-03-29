В январе-феврале 2022 года субъекты малого и среднего бизнеса Могилевской области уплатили в бюджет 114,5 млн рублей, или 44,1% от общих поступлений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению с прошлым годом поступления в бюджет увеличились на 45,2%, или на 35,6 млн рублей в фактическом исчислении.

Рост поступлений от организаций составил 48,6%, или 31,9 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 28,4%, или 3,7 млн рублей.

На 1 марта 2022 года в Могилевской области количество субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 33,8 тыс. плательщиков, в том числе 26,4 тыс. индивидуальных предпринимателей, 7,4 тыс. – юридических лиц.