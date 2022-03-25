С 1 апреля 2022 г. в Беларуси вводятся стандарты на альтернативные методы испытаний парфюмерно-косметической продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, новые стандарты касаются определения токсикологических показателей данной продукции без проведения испытаний на лабораторных животных.

ГОСТ 34722-2021 и ГОСТ 34726-2021 помогут оценить опасность продукции для глаз человека. Они устанавливают методы испытаний с использованием роговицы извлеченных глаз крупного рогатого скота и in vitro с применением кратковременной экспозиции соответственно.

Всего в настоящее время в Беларуси принято 8 ГОСТ на различные виды альтернативных методов испытаний парфюмерно-косметической продукции.

Разрабатывается еще семь стандартов.

Применение этих стандартов позволит снизить технические барьеры при поставке продукции на рынки стран, где запрещена реализация готовой парфюмерно-косметической продукции, ингредиенты которой или их комбинации испытывались на животных.