В январе-феврале 2022 года объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 2288,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,4% к уровню января-февраля 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 126,3%, в обрабатывающей промышленности – 103,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 92,3% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 106,2%.