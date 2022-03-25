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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ВЫРОСЛО НА 1,4%
12:32 29.03.2022
В январе-феврале 2022 года объем промышленного производства Могилевской области в текущих ценах составил 2288,4 млн рублей, или в сопоставимых ценах 101,4% к уровню января-февраля 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 126,3%, в обрабатывающей промышленности – 103,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 92,3% и в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 106,2%.
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