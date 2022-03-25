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ЭКОНОМИКА РБ
ГОСКОНТРОЛЬ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫЯВИЛ В ОТДЕЛЬНЫХ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ ФАКТЫ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ
12:03 29.03.2022
Комитет государственного контроля Гомельской области 23-26 марта текущего года провел проверки в 22 сельхозорганизациях 9 районов Гомельской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля региона, в отдельных из них имели место факты бесхозяйственности, простоев сельхозтехники, некачественного сева, искажения оперативной отчетности и другие нарушения.
Например, в Лельчицком районе в 3 хозяйствах простаивала техника из-за недостатка топлива. В одном из хозяйств этого района длительное время по причине неисправностей простаивали два энергонасыщенных трактора, еще один – из-за отсутствия механизатора.
В Хойникском районе отдельными хозяйствами не была обеспечена технология заделки семян (равномерность, глубина и др.). Пришлось вмешаться контролерам.
В одном из хозяйств Речицкого района на 26 марта не приступили к севу зерновых по причине неисправности посевных агрегатов и отсутствия семян. С целью создания видимости готовности техники к посевной хозяйство исказило оперативную отчетность, отчитавшись о готовности посевных агрегатов.
Кроме того, в области не решена проблема обеспеченности сельхозорганизаций минеральными удобрениями под расчетную потребность.
В ходе мониторинга Комитетом приняты оперативные меры по устранению выявленных нарушений и недостатков. О фактах ненадлежащей организации посевной кампании проинформированы Гомельский облисполком и райисполкомы.
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