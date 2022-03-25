ЭКОНОМИКА РБ

БЕЛАВИА С 15 АПРЕЛЯ ВОЗОБНОВИТ ПОЛЕТЫ В КАЛИНИНГРАД

11:56 29.03.2022 Авиакомпания «Белавиа» с 15 апреля 2022 года возобновит полеты в Калининград. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, рейсы по маршруту Минск-Калининград-Минск будут выполняться три раза в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Минска запланирован на 12:15, прилет в Калининград - 14.05. Обратные рейсы запланированы в 14:55 с прибытием в Национальный аэропорт Минск в 18:50. Время для всех аэропортов указано местное.