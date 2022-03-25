ЭКОНОМИКА РБ

РОСТ ВРП МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 1%

11:25 29.03.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Могилевской области за январь-февраль 2022 г. в текущих ценах составил 2116,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП Могилевской области подрос на 1% к уровню января-февраля 2021 г.