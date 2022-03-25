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ЭКОНОМИКА РБ
БЫТОВЫЕ УСЛУГИ В БЕЛАРУСИ ОКАЗЫВАЮТ СВЫШЕ 39,5 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
10:41 29.03.2022
На 1 января 2022 г. бытовые услуги в Беларуси оказывают свыше 39,5 тыс. субъектов хозяйствования (из них 33,2% – юридические лица, 66,8% – индивидуальные предприниматели) более чем в 30,4 тыс. объектах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, выездную форму обслуживания (без наличия стационарного объекта) осуществляют более 6 тыс. субъектов, или 16,1% от общего количества субъектов, зарегистрированных в реестре бытовых услуг.
Наиболее широко в республике представлены и востребованы у населения услуги парикмахерских (18,6% от общего числа объектов бытового обслуживания), по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (15,1%), по производству, ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения (8,2%).
В сельских населенных пунктах бытовые услуги оказывают более 5,4 тыс. субъектов хозяйствования (13,7% от общего количества субъектов, зарегистрированных в реестре бытовых услуг; из них 28,6% – юридические лица, 71,4% – индивидуальные предприниматели, более чем в 3,6 тыс. объектах.
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