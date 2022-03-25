ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЫТОВЫЕ УСЛУГИ В БЕЛАРУСИ ОКАЗЫВАЮТ СВЫШЕ 39,5 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ


10:41 29.03.2022

На 1 января 2022 г. бытовые услуги в Беларуси оказывают свыше 39,5 тыс. субъектов хозяйствования (из них 33,2% – юридические лица, 66,8% – индивидуальные предприниматели) более чем в 30,4 тыс. объектах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, выездную форму обслуживания (без наличия стационарного объекта) осуществляют более 6 тыс. субъектов, или 16,1% от общего количества субъектов, зарегистрированных в реестре бытовых услуг.

Наиболее широко в республике представлены и востребованы у населения услуги парикмахерских (18,6% от общего числа объектов бытового обслуживания), по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (15,1%), по производству, ремонту одежды и текстильных изделий бытового назначения (8,2%).

В сельских населенных пунктах бытовые услуги оказывают более 5,4 тыс. субъектов хозяйствования (13,7% от общего количества субъектов, зарегистрированных в реестре бытовых услуг; из них 28,6% – юридические лица, 71,4% – индивидуальные предприниматели, более чем в 3,6 тыс. объектах.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.03.2022
валюта курс
EUR 3.4636
USD 3.1599
RUB 3.3657
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.5088 -0.0061
USD 3.1934 -0.0018
RUB 3.3119 -0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4100 3.4000
USD 3.1150 3.1000
RUB 2.0000 3.5500
подробнее

Конвертация в банках
на 29.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0850 1.1050
EUR/RUB 95.0000 170.0000
USD/RUB 85.0000 155.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте