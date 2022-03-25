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ЭКОНОМИКА РБ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ СНИЗИЛОСЬ НА 1,7%
10:14 29.03.2022
В январе-феврале 2022 г. в хозяйствах всех категорий Могилевской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 223,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,3% к уровню января-февраля 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 215 млн рублей, или в сопоставимых ценах 98,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 31,9 тыс. тонн, молока – 110,2 тыс. тонн, яиц получено 48 млн штук.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,5% объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,9% молока и 91,2% производства яиц.
На 1 марта 2022 г. в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 521,2 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 170 тыс. голов. Численность свиней составила 129,8 тыс. голов.
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