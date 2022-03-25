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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ СТАРТОВАЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ С ОТОБРАННЫМИ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА ПРОЕКТА ГЧП ПО РЕКОНСТРУКЦИИ «М-10»
09:32 29.03.2022
В Беларуси стартовали консультации с отобранными участниками конкурса проекта ГЧП по реконструкции «М-10».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, это первый проект в дорожной отрасли Беларуси, реализуемый на принципах государственно-частного партнерства.
Проект предусматривает реконструкцию и техобслуживание автодороги М-10 «Граница России (Селище)-Гомель-Кобрин» км 109,9 – км 195,15.
Минтранс выступает от имени Беларуси в качестве государственного партнера.
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