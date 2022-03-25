За январь 2022 года рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Могилевской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 5,9%, рентабельность продаж – 5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 февраля 2022 г. составила 3544,6 млн рублей, в том числе просроченная – 992,7 млн рублей, или 28% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 февраля 2022 г. составила 6177,3 млн рублей, в том числе просроченная – 1123,9 млн рублей, или 18,2% от общего объема кредиторской задолженности.