ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.03.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АВТОТОПЛИВО НА АЗС БЕЛАРУСИ С 29 МАРТА СНОВА ДОРОЖАЕТ


18:27 28.03.2022

Концерн «Белнефтехим» с 29 марта 2022 года на 2 копейки повышает цены на автомобильное топливо на АЗС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 2,10 рубля, АИ-95-К5-Евро – 2,20 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,42 рубля, ДТ – 2,20 рубля.

Это уже пятое повышение цен на топливо в 2022 году. В прошлый раз цены изменялись 22 марта.

Напомним, в 2021 году цены на топливо повышались 30 раз.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.03.2022
валюта курс
EUR 3.5088
USD 3.1934
RUB 3.3119
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 25.03.2022
валюта курс +/-
EUR 3.5088 -0.0061
USD 3.1934 -0.0018
RUB 3.3119 -0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4620 3.4850
USD 3.1610 3.1700
RUB 2.0000 3.3880
подробнее

Конвертация в банках
на 28.03.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0920 1.1100
EUR/RUB 102.0000 157.0000
USD/RUB 93.0000 128.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте