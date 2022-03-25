Белорусские аграрии ведут активную подготовку почвы под сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода.

Согласно информации, всего по стране уже подготовлено 179,2 тыс. га, или 27,7% к плану. В 2021 году на эту же дату было подготовлено 56,6 тыс. га, или 7,5%. Посеяно ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 83 тыс. га (2,6%), из которых в Брестской области - 47,1 тыс. га, в Гродненской - 21,3 тыс. га, в Гомельской - 10,5 тыс. га, в Минской - 3,78 тыс. га. В 2021 году сев на текущую дату составлял 21,4 тыс. га, или 0,4%.

Азотными удобрениями подкормлено 604,6 тыс. га озимых зерновых (40,4%). В 2021 году на эту дату было подкормлено 132,3 тыс. га (9,1%). Озимых крестоцветных подкормлено 168,8 тыс. га (39,5%), в 2021 году на сегодняшнюю дату - менее 45,7 тыс. га, или 11,2%.

Темпы работ по вывозу органических удобрений также выше прошлогодних. На текущую дату вывезено 45,4 млн т органики (95% к плану), в 2021 году было 42 млн т (88%). Внесено 22,3 млн т (46,7% к плану) органических удобрений, в 2021 году было 17 млн т (36%).

Продолжается подкормка кормовых культур. Многолетние травы подкормлены на площади 428,5 тыс. га (45,4% к плану), в том числе калийными - 411 тыс. га. В 2021 году было подкормлено 177,4 тыс. га (20%), в том числе калийными - 169,4 тыс. га.