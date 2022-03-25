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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЙСЫ ТРЕХ АВИАКОМПАНИЙ ОТМЕНЕНЫ В АПРЕЛЕ ИЗ АЭРОПОРТА МИНСК


17:58 28.03.2022

В апреле 2022 года отменяются рейсы трех авиакомпаний. Об этом сообщает пресс-служба РУП «Национальный аэропорт Минск».

Согласно информации, авиакомпания flyDubai подтвердила отмену рейсов в Минск по 1 мая.

Turkish Airlines отменила утренние рейсы TK-284/283 из Стамбула в Минск и обратно по 9 апреля, вечерние TK-286/285 - по 11 апреля.

Аэрофлот не будет выполнять рейсы SU-1835/1834 из Шереметьево в Минск и обратно по 22 апреля, SU1842/1841 – по 31 марта.

Национальный аэропорт Минск перешел на весенне-летнее расписание полетов. Оно действует с 27 марта по 29 октября 2022. Ознакомиться с ним можно здесь.
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