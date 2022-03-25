ОАО «Керамин» примет участие в 27-й международной выставке строительных и отделочных материалов MosBuild, которая пройдет 29 марта - 1 апреля 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, стенд ОАО "Керамин" на выставке будет одним из самых больших. На нем планируется презентовать широкой целевой аудитории всю линейку новинок 2022 года.

Кроме того, участие в выставке позволит увеличить объемы и географию продаж, привлечь новых клиентов, провести конкурентный анализ и оценить соответствие продукции спросу.

MosBuild является самой крупной в России международной выставкой строительных и отделочных материалов.