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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КЕРАМИН» ПРЕДСТАВИТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ НА СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ
17:46 28.03.2022
ОАО «Керамин» примет участие в 27-й международной выставке строительных и отделочных материалов MosBuild, которая пройдет 29 марта - 1 апреля 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, стенд ОАО "Керамин" на выставке будет одним из самых больших. На нем планируется презентовать широкой целевой аудитории всю линейку новинок 2022 года.
Кроме того, участие в выставке позволит увеличить объемы и географию продаж, привлечь новых клиентов, провести конкурентный анализ и оценить соответствие продукции спросу.
MosBuild является самой крупной в России международной выставкой строительных и отделочных материалов.
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