На 1 марта 2022 года налоговыми органами Брестской области в принудительном порядке взыскано более 3,8 млн рублей, или 1,2% от поступивших в бюджет платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 0,4 млн рублей, со счетов их дебиторов списано 3,4 млн рублей.

При этом изъято из касс 0,02 млн рублей наличных денежных средств, поступления от реализации имущества должников составили 0,02 млн рублей.