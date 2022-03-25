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ЭКОНОМИКА РБ


БЦК АКТИВИЗИРУЕТ ПРОДАЖУ ЦЕМЕНТА ЧЕРЕЗ БУТБ


17:15 28.03.2022

Государственное предприятие «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» активизирует продажу цемента через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, с апреля 2022 года основная ставка на внутреннем рынке будет сделана на продажи портландцемента с использованием механизма биржевых торгов на площадке биржи.

Реализация цемента будет осуществляться как и по ранее заключенным прямым контрактам, так и через биржевые торги. Торги будут проходить по двум секциям.

Промышленные и потребительские товары: объем выставляемых лотов через указанную секцию будет ограничен до 65 тонн. Торговля будет осуществляться по фиксированной цене на весь срок выборки, на уровне действующего прейскуранта на момент регистрации договора на бирже. Предоплата всего объема продукции по лоту. Основная цель реализации через указанную секцию – обеспечение оперативной потребности мелкооптовых клиентов в цементе.

Перспективные товары: объем выставляемых лотов не менее 65 тонн. Торговля будет осуществляться по правилам биржевой торговли с заключением спотовых сделок (предоплата партии, фиксированная цена на срок выборки, выборка на срок до 60 дней) и долгосрочных сделок с корректируемой ценой (предоплата партии, минимальный объем сделки от 3000 тн, срок выборки от 60 дней).

С целью активизации отечественных потребителей на приобретение цемента через биржевую торговлю в секции «Перспективные товары» с апреля 2022 будет введен в действие биржевой прейскурант с применением начальной цены на цемент, предполагающий цену ниже действующего прейскуранта. Итоговая цена на товар в данной секции будет сформирована на основании биржевых торгов.

Реализация цемента для использования на объектах, финансируемых за счет средств бюджетов, приравненных к ним фондов, дорожного строительства, а также для строительства жилья, будет осуществляться по прямым договорам с БЦК.
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